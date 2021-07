Tóquio 2020: Abner Teixeira vence, avança para as semifinais e garante medalha no boxe

Brasileiro derrotou o boxeador Hussein Iashaish, da Jordânia, e se classificou na categoria entre 81kg e 91 kg

Reprodução/Twitter @timebrasil Brasileiro enfrentará cubano na decisão de vaga na final



O Brasil já garantiu uma medalha no boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020 com a vitória de Abner Teixeira na categoria entre 81 kg e 91 kg. O brasileiro venceu o boxeador Hussein Iashaish, da Jordânia, em luta realizada na manhã desta sexta-feira, 30 e avançou para as semifinais, garantindo ao menos o bronze olímpico. No começo da luta, o jordaniano foi para cima de Abner, que não encaixou muitos golpes e, mesmo equilibrando a situação no fim do round, acabou derrotado por um ponto. No round seguinte, Iashaish continuava ameaçando, mas aparentava cansaço, o que possibilitou que Abner aplicasse uma sequência de cruzados e vencesse o round. No último, o brasileiro acertou alguns cruzados e chegou a acertar o supercílio do rival, que fez com que o jordaniano sangrasse. Depois do fim do terceiro round, a vitória do brasileiro foi confirmada.A semifinal será disputada na terça-feira, 3, e Abner buscará a classificação à final do torneio contra Julio La Cruz, de Cuba, às 6h50.