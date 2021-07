Djokovic sofre virada de Zverev e vai disputar o bronze nas Olimpíadas de Tóquio

Com o resultado, a lenda do tênis fica sem a chance de faturar o Golden Slam – a conquista dos três Grand Slams do ano (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), além do título nos Jogos Olímpicos

EFE/Kai Försterling Djokovic vai disputar a medalha de bronze no individual dos Jogos de Tóquio



Novak Djokovic foi protagonista de mais uma zebra nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã desta sexta-feira, 30, o sérvio foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, sofrendo uma virada com parciais 1/6, 6/3 e 6/1. Com o resultado, a lenda do tênis fica sem a chance de faturar o Golden Slam – a conquista dos três Grand Slams do ano (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), além dos Jogos Olímpicos. Agora, o atual número 1 do mundo vai disputar a medalha de bronze contra o espanhol Pablo Carreño Busta, enquanto a briga pelo ouro será entre o número 5 no ranking da ATP com o russo Karen Khachanov.

Djokovic deu indícios de que dominaria a partida com sobras depois de vencer o alemão com autoridade no primeiro set, sem ser ameaçado. No segundo set, porém, o sérvio encontrou dificuldades, saiu perdendo por 3 a 2 e sofreu um “apagão”, perdendo três games consecutivos. Com o revés, Djoko foi ao vestiário no intervalo e tentou se recuperar, mas foi superado com extrema facilidade por Zverev no set derradeiro. Agora, o melhor do mundo segue com chances de título apenas nas duplas mistas. Ao lado de Nina Stojanovic, ele encara os russos Aslan Karatsev e Elena Vesnina na semifinal ainda hoje.