Tóquio-2020: Abner Teixeira vence britânico e avança às quartas de final do boxe

Rafael Bello/COB Abner Teixeira venceu nas oitavas de final do boxe nos Jogos de Tóquio



O brasileiro Abner Teixeira estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio com vitória diante do britânico Cheavon Clarke, na manhã desta terça-feira, 27, em confronto válido pelas oitavas de final do boxe na categoria peso pesado (de até 91Kg). Em luta equilibrada, o pugilista paulista levou a pior no primeiro round, sofrendo com a agilidade do atleta do Reino Unido. No segundo, no entanto, ele se recuperou, encaixando bons golpes e utilizando-se de sua maior envergadura. No último, o duelo ficou mais truncado, mas teve domínio do brasileiro, que ganhou em decisão dividida dos juízes. Vale lembrar que o Brasil tem seis representantes no esporte, que rendeu medalha de ouro na Rio-2016 com Robson Conceição.