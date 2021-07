Tóquio 2020: Estados Unidos faz 1 a 0 contra o Canadá e vence a segunda no softbol

Monica Abbott, prata em Pequim 2008, foi o destaque das norte-americanas na partida

Jogadoras dos EUA comemoram pontuação



A seleção de softbol dos Estados Unidos venceu a segunda em Tóquio 2020. Favorita na modalidade e tricampeã olímpica, as norte-americanas fizeram 1 a 0 na seleção do Canadá na noite desta quarta-feira, 21, (manhã de quinta-feira no Japão). Monica Abbott (medalha de prata em Pequim 2008) foi a estrela do jogo, permitindo apenas um erro das adversárias e eliminando nove batedoras. Na madrugada de ontem, os EUA venceram a Itália por 2 a 0. A segunda vitória deixa os EUA na liderança da tabela, na frente do Japão que venceu a Austrália por 8 a 1 na abertura dos Jogos Olímpicos. Na terceira rodada, disputada no sábado, o USA Team enfrentará o México às 2h30 (horário de Brasília). Para fechar a segunda rodada, o Japão encara o México e a Itália enfrenta a Austrália.