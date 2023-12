Triatleta campeã pan-americana está na UTI sob ventilação mecânica

Segundo o boletim médico, o estado de saúde da atleta requer ‘vigilância contínua e cuidados intensivos especializados’

Wander Roberto/COB Luisa Baptista durante os Jogos Pan-americanos de Lima



O novo boletim médico emitido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) informa que a triatleta campeã pan-americana, Luísa Baptista, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP, após ter sido transferida via UTI aérea durante a madrugada. A campeã, de 29 anos, sofreu um acidente na manhã de sábado, 23, em São Carlos, no interior de São Paulo. Enquanto treinava de bicicleta na rua, Luísa foi atingida por um carro na Estrada Municipal Abel Terrugi, que também atingiu um motociclista e, logo em seguida, fugiu do local do acidente. Ainda de acordo com o boletim, “Luísa está sob cuidados intensivos, recebendo terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) e sendo assistida por ventilação mecânica”. O hospital informa também que o estado de saúde de Luísa requer vigilância contínua e cuidados intensivos especializados.