Trump ganha ‘Prêmio da Paz’ criado pela Fifa
Presidente dos Estados Unidos foi homenageado durante evento da Fifa para definir os grupos da Copa do Mundo de 2026
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou nesta sexta-feira (5) o primeiro “Prêmio da Paz” criado pela Fifa. Em homenagem durante evento para definir os grupos da Copa do Mundo de 2026, a entidade máxima do futebol destacou o trabalho do líder norte-americano na intermediação dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.
Gianni Infantino, presidente da Fifa, declarou que Trump pode contar com o suporte da entidade para “continuar” com o trabalho de paz. Também elogiou o líder norte-americano por “se importar com as pessoas”. “Nós vemos imagens de guerra ao redor do mundo, sofremos com as crianças que morrem e choramos com as mães que perdem seus entes queridos”, disse Infantino.
Em sua fala, Trump cutucou o governo anterior de Joe Biden. “Um ano atrás os Estados Unidos não estavam indo bem e agora somos o maior país do mundo”, afirmou. O presidente dos EUA também declarou que “o mundo é um lugar seguro agora” ao ressaltar os feitos de sua gestão.
Infantino leu no evento o certificado dado ao líder norte-americano em que é descrito os motivos para ter conquistado o prêmio. No entanto, a Fifa não informou como é o processo de atribuição do reconhecimento.
