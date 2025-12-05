Trump ganha ‘Prêmio da Paz’ criado pela Fifa

Presidente dos Estados Unidos foi homenageado durante evento da Fifa para definir os grupos da Copa do Mundo de 2026

Trump recebeu prêmio de Infantino durante evento da Fifa nesta sexta (5) | Reprodução/Fifa



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou nesta sexta-feira (5) o primeiro “Prêmio da Paz” criado pela Fifa. Em homenagem durante evento para definir os grupos da Copa do Mundo de 2026, a entidade máxima do futebol destacou o trabalho do líder norte-americano na intermediação dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, declarou que Trump pode contar com o suporte da entidade para “continuar” com o trabalho de paz. Também elogiou o líder norte-americano por “se importar com as pessoas”. “Nós vemos imagens de guerra ao redor do mundo, sofremos com as crianças que morrem e choramos com as mães que perdem seus entes queridos”, disse Infantino.

Em sua fala, Trump cutucou o governo anterior de Joe Biden. “Um ano atrás os Estados Unidos não estavam indo bem e agora somos o maior país do mundo”, afirmou. O presidente dos EUA também declarou que “o mundo é um lugar seguro agora” ao ressaltar os feitos de sua gestão.

Infantino leu no evento o certificado dado ao líder norte-americano em que é descrito os motivos para ter conquistado o prêmio. No entanto, a Fifa não informou como é o processo de atribuição do reconhecimento.

