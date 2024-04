UFC anuncia o retorno de Conor McGregor após três anos; confira data da luta

Lutador enfrentará Michael Chandler no UFC 303, durante a International Fight Week, em Las Vegas

Reprodução/Twitter A disputa está marcada para o dia 29 de junho



Conor McGregor voltará ao octógono do UFC depois de quase três anos sem lutar. O anúncio foi feito neste sábado (13) por Dana White, presidente do Ultimate, durante a coletiva do UFC 300. Após a entrevista, o retorno do lutador foi oficializado nas redes sociais da competição. Conor enfrentará Michael Chandler no UFC 303, na International Fight Week, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A disputa está marcada para o dia 29 de junho. “É tudo sobre o timing. Chandler sempre esteve pronto, mas o Conor, não. Ele teve que lidar com algumas obrigações. Eu não o faria aceitar uma luta com uma tonelada de obrigações que o impediram de treinar 100% para a luta” explicou o presidente.

Conor McGregor não luta desde 10 de julho de 2021, quando quebrou a perna lutando contra Dustin Poirier no UFC 264. No ano passado, Conor atuou como um dos técnicos do The Ultimate Fighter 31, justamente contra Michael Chandler. O embate entre os treinadores é aguardado desde maio e agosto de 2023. Há alguns meses, Conor já havia falado sobre sua intenção de voltar ao octógono, entretanto, uma série de questões estava envolvendo a volta do lutador, como a recuperação da lesão e problemas com a agência antidoping dos EUA. O irlandês foi o primeiro lutador do Ultimate a conquistar dois títulos em categorias diferentes simultaneamente, pena e peso leve.

