Conor McGregor anuncia volta ao UFC com luta agendada para 2024

O atleta está afastado das lutas desde 2021, após sofrer uma fratura na perna

Divulgação/UFC Conor McGregor deve voltar ao UFC em 2024



O lutador Conor McGregor deve voltar aos ringues do UFC em 2024. A informação foi confirmada pelo próprio atleta, que prevê uma luta para o dia 29 de junho do mesmo ano. “Senhoras e senhores, um Feliz Ano Novo para todos. Gostaria de anunciar a minha data de retorno, o ‘Notorious’ Conor McGregor fará o maior retorno de todos os tempos em Las Vegas, na International Fight Week, no dia 29 de junho, e o adversário será Michael Chandler. E o peso, Sr. Chandler, 185 libras”, afirmou o irlândes em vídeo publicado nas redes sociais. Sem disputar lutas desde 2021, o lutador de UFC foi atingido com uma fratura na perna após ser derrotado por Dustin Poirier no UFC 264. Desde então, McGregor enfrentou diversos problemas fora do octógono, como um teste antidoping positivo e denúncias de agressão sexual – já foi inocentado das acusações.

*Com informações do Estadão Conteúdo.