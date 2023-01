Confrontos das quartas de final da Copinha 2023 são definidos; confira

Na competição sub-20, os jogos da próxima fase acontecem na quarta e quinta-feira

Divulgação/FPF Copinha 2023 está se encaminhando para a reta final



A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 está chegando ao fim. Nesta terça-feira, 17, foram definidas todas as vagas para as quartas de final. O América-MG venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e irá enfrentar o Ituano, que venceu o Internacional nos pênaltis. Mais cedo, o Santos superou uma expulsão e venceu o Água Santa por 1 a 0. Os Meninos da Vila enfrentam o Fortaleza, que bateu o Ibrachina por 1 a 0. Ambas as partidas acontecem na quinta-feira e ainda sem horário definido. Classificados na segunda-feira, o Palmeiras encara o Floresta-CE amanhã às 21h45 (horário de Brasília), em Santo André. Sport e Goiás fazem o outro duelo às 19h, em Araraquara.

Confira abaixo os jogos da Copinha:

QUARTA-FEIRA

19h – Sport x Goiás

21h45 – Palmeiras x Floresta-CE

QUINTA-FEIRA

América-MG x Ituano

Santos x Fortaleza