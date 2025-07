Brasil vence com facilidade o Uruguai e chega à sua 10ª final da Copa América Feminina

Seleção tem oito títulos e reeditará decisão de 2022 contra a Colômbia, no próximo sábado (02)

Livia Villas Boas / CBF Amanda Gutierres (2x), Gio, Marta e Dudinha marcaram os gols da seleção



A seleção brasileira feminina não tomou conhecimento do Uruguai na semifinal da Copa América feminina, nesta terça-feira (29), venceu por 5 a 1 e se classificou para a grande final contra a Colômbia, no próximo sábado (02), às 18h. O Brasil esteve presente em todas as finais do torneio e, em nove edições, perdeu apenas uma. O confronto contra as cafeteras será uma reedição da final de 2022, vencida pelas Canarinhas por 1 a 0.

No estádio Rodrigo Paz Delgado nesta terça, a seleção uruguaia até tentou assustar no início, mas com um nível técnico muito inferior, não conseguiram segurar a pressão do Brasil e Amanda Gutierres abriu o placar aos dez minutos, de cabeça, após cruzamento de Marta. Dois minutos depois, Gio ampliou. O Uruguai ainda acertou uma bola na trave, mas Marta marcou de pênalti e fez 3 a 0.

A seleção voltou do intervalo desatenta e Isa Haas jogou contra a própria meta, diminuindo para as uruguaias. Os primeiros minutos foram tensos, mas aos 19 minutos, Amanda Gutierres marcou um golaço de falta e, aos 41, Dudinha deu um chutaço e fechou o placar em 5 a 1. A final entre Colômbia e Brasil une as melhores seleções sul-americanas, muita rivalidade e promessa de jogo disputado. A partida será transmitida pelo SporTV.