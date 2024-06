Vini Jr e Rodrygo falam sobre final da Champions League

Disputa entre Real Madrid e Borussia Dortmund disputam final neste sábado às 16h

Reprodução/Youtube/TV Real Madrid Vini Jr está confiante com o resultado do jogo



Na véspera da final da Champions League, os jogadores Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, concederam entrevista à TV do clube para falar sobre o momento atual e as expectativas para a decisão contra o Borussia Dortmund, que acontece neste sábado (1º) de junho em Wembley, na Inglaterra. Ambos os jogadores brasileiros demonstraram confiança na vitória do time Merengue, levando em consideração o desempenho recente na temporada. Vini Jr ressaltou a importância de sempre pensar em vencer, destacando a dificuldade do confronto contra os alemães devido à forte marcação. Rodrygo, por sua vez, enfatizou a grandeza do Real Madrid e como vestir a camisa do clube os prepara para momentos como uma final de Champions League. O jogador enfatizou como é difícil que a equipe enfrentou, mas ressaltou que o time vem jogando bem e que estão focados em alcançar o objetivo de conquistar o título. Com 23 anos os dois, Vini Jr e Rodrygo buscam a segunda Champions League pelo Real Madrid e formam um trio de ataque com o inglês Bellingham. A expectativa é de um jogo disputado do início ao fim, com os jogadores confiantes em um bom desempenho e na possibilidade de sair vitoriosos no confronto contra o Borussia Dortmund.

*Reportagem produzida com auxílio de IA