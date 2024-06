Mike Tyson adia retorno ao ringue por problema de saúde

Organizadores anunciaram que lutador precisou de atendimento médico durante um voo de Miami para Los Angeles, após sentir náuseas e tonturas

Reprodução/Instagram/@miketyson Mike Tyson



O retorno de Mike Tyson ao ringue contra o ‘youtuber’ Jake Paul foi adiado devido a um problema de saúde do ex-campeão dos pesos pesados. Os organizadores anunciaram que Tyson precisou de atendimento médico durante um voo de Miami para Los Angeles, após sentir náuseas e tonturas. O incidente ocorreu a menos de dois meses da luta marcada para 20 de julho em Arlington, Texas. Após um exame médico na quinta-feira, os organizadores informaram que Tyson foi aconselhado a fazer apenas um treinamento mínimo nas próximas semanas. O exame revelou que o ex-boxeador estava lidando com um surto de úlcera”. A expectativa agora é de que Tyson se recupere a tempo de enfrentar Jake Paul no ringue.

*Reportagem produzida com auxílio de IA