Vini Jr. surpreende, Real Madrid goleia Girona e amplia liderança na LaLiga

Em partida avassaladora, o clube venceu por 4 a 0 e abriu uma vantagem de cinco pontos na liderança do campeonato

AFP Vinicius Junior de frente ao goleiro argentino do Girona, Paulo Gazzaniga, na partida deste sábado (10)



O Real Madrid conquistou uma vitória avassaladora neste sábado, 10, em casa ao golear o Girona por 4 a 0, ampliando sua liderança na LaLiga para cinco pontos de vantagem sobre a equipe catalã. O primeiro gol da partida foi marcado pelo brasileiro Vinicius Jr. aos 6 minutos, seguido por dois gols do meio-campista inglês Jude Bellingham. O quarto gol foi anotado por Rodrygo. Com esses dois gols, Bellingham se tornou o artilheiro isolado da LaLiga, com 16 gols marcados. No último lance do jogo, o Real Madrid teve a oportunidade de ampliar ainda mais o placar com um pênalti, porém a cobrança de Joselu foi defendida pelo goleiro argentino Paulo Gazzaniga. Após a partida, Rodrygo destacou a importância do jogo e a felicidade da equipe pela vitória.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA