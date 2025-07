Yago Dora é vice em Jeffreys Bay, mas garante vaga no Circuito Mundial de Surfe

Próxima parada do Circuito Mundial será em Teahupo’o, no Taiti, programada para ocorrer entre os dias 7 e 16 de agosto

Yago Dora enfrentou uma derrota na final da etapa de Jeffreys Bay, onde foi superado por Connor O’Leary, que obteve uma pontuação de 15,67 contra 14,23 do brasileiro. Apesar do revés, Dora se mantém na liderança do ranking do Circuito Mundial de Surfe e já assegurou sua participação na WSL Finals, programada para acontecer entre 27 de agosto e 4 de setembro nas Ilhas Fiji. O’Leary, que conquistou a etapa, teve um desempenho notável ao eliminar Filipe Toledo na semifinal, onde recebeu uma nota máxima de 10. Na sua trajetória até a final, Yago Dora venceu Griffin Colapinto em uma semifinal acirrada, com um placar de 16,76 a 16,33. Antes disso, ele havia superado Leonardo Fioravanti nas quartas de final.

A próxima parada do Circuito Mundial será em Teahupo’o, no Taiti, programada para ocorrer entre os dias 7 e 16 de agosto. Essa competição promete ser um desafio significativo para os surfistas, especialmente para Dora, que busca se recuperar da recente derrota e manter sua posição de destaque no ranking. Com a WSL Finals se aproximando, a expectativa é alta para os próximos eventos, onde os surfistas terão a oportunidade de mostrar seu talento e buscar pontos valiosos.

