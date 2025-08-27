Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos

Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos

Último atleta da equipe baiana convocado havia sido Luis Henrique, em 1991, em lista elaborada por Carlos Alberto Parreira; meia fez parte do elenco que enfrentou a Iugoslávia

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 13h59 - Atualizado em 27/08/2025 14h03
Rafael Rodrigues Jean Lucas é convocado para Seleção Brasileira Jean Lucas é convocado para a Seleção Brasileira

Depois de 34 anos, o Bahia volta a ter um jogador convocado para a seleção brasileira. Nesta quarta-feira (27), o treinador Carlo Ancelotti chamou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do técnico Rogério Ceni, para ocupar a vaga de Joelinton, do Newcastle, cortado por motivo de lesão. Assim, o jogador da equipe baiana vai integrar a relação de atletas para a disputa dos dois últimos compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, contra Chile e Bolívia.

A última vez que um atleta do Bahia foi chamado para servir à seleção brasileira foi em 1991, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Aberto Parreira, que fazia a sua estreia à frente da equipe principal da CBF. No dia 30 de outubro de 1991, o meia fez parte do time que enfrentou a Iugoslávia e venceu o adversário pelo placar de 3 a 1. O duelo foi realizado na cidade mineira de Varginha, em Minas Gerais. O jogador do Bahia, que também defendeu Fluminense e Palmeiras, entre outros clubes, inclusive abriu o placar. Raí e Muller também balançaram a rede. Vladan Lukic descontou.

Em nota enviada nesta quarta-feira, a CBF informou ainda que o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi cortado. O jogador sentiu uma fisgada na perna esquerda na partida contra o Vitória e teve de ser substituído. Nesse caso, no entanto, a entidade que comanda o futebol nacional declarou que ninguém, será chamado.

Veja nota da CBF:

 

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

