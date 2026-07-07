Enquete Morning Show – Você acha que os EUA realmente podem fazer uma ação militar no Brasil?

Afiliadas
Alto Vale
FM · 93.9
Anápolis
FM · 105.7
Aracaju
FM · 88.7
Araçatuba
FM · 104.3
Arapoti
FM · 103.1
Araranguá
NEWS · 104.3
Araraquara
Classic-Pan · 101.3
Araraquara
FM · 99.5
Araxá
FM · 93.5
Avaré
NEWS · 107.1
Avaré
FM · 102.1
Barra Bonita
FM · 97.7
Barra do Garças
FM · 91.1
Barreiras
FM · 89.5
Barretos
FM · 101.5
Barretos
NEWS · 103.3 AM
Bauru
FM · 95.5
Belém
FM · 107.5
Belo Horizonte
Classic-Pan · 96.1
Belo Horizonte
FM · 99.1
Blumenau
FM · 88.7
Brasília
NEWS · 107.5 FM
Brasília
FM · 106.3
Caldas Novas
FM · 105.7
Campinas
NEWS · 100.3
Campinas
FM · 89.9
Campo Grande
FM · 95.3
Campos Dos Goytacazes
FM · 96.5
Caruaru
FM · 101.3
Cascavel
FM · 101.5
Cataguases
NEWS · 105.7
Catanduva
FM · 91.5
Criciúma
FM · 104.3
Cuiabá
FM · 90.9
Curitiba
NEWS · 107.1
Curitiba
FM · 103.9
Dracena
FM · 101.5
Feira de Santana
FM · 100.9
Florianópolis
NEWS · 98.3
Florianópolis
FM · 101.7
Fortaleza
FM · 94.7
Fortaleza
NEWS · 92.9 KHz
Foz do Iguaçu
NEWS · 105.1
Goiânia
FM · 106.7
Guarantã do Norte
FM · 105.7
Guarapuava
FM · 96.1
Itajaí e Camboriú
FM · 94.1
Itajuba
FM · 98.7
Itaperuna
FM · 91.3
Itapetininga
FM · 95.9
Itapeva
FM · 91.7
Itararé
FM · 105.1
Ituiutaba
NEWS · 98.9
Ituverava
FM · 94.3
Ivaiporã
FM · 92.9
Jaboticabal
FM · 107.3
Jales
FM · 97.7
Jaraguá do Sul
FM · 101.9
Joaçaba
FM · 103.9
Joinville
Classic-Pan · 88.3
Joinville
FM · 91.1
Jovem Pan FM
DESTAQUE · 100.9
Lages
FM · 89.9
Litoral
FM · 103.1
Litoral
NEWS · 92.3
Litoral Norte
NEWS · 106.1
Londrina
NEWS · 104.5
Londrina
FM · 102.1
Maceió
FM · 100.7
Maceió
NEWS · 102.7
Manaus
FM · 104.1
Manaus News
NEWS · 98.7
Marília
FM · 100.9
Marília
NEWS · 102.9
Maringá
NEWS · 99.3
Maringá
FM · 101.3
Missões
FM · 95.1
Mococa
FM · 93.3
Mogi Guaçu
FM · 102.5
Montes Claros
FM · 93.5
Muriaé
FM · 98.7
Natal
FM · 99.5
Natal
NEWS · 93.5
Ourinhos
FM · 88.9
Passo Fundo
FM · 106.9
Passos
FM · 96.9
Patos de Minas
FM · 103.3
Penápolis
FM · 100.1
Piracicaba
Classic-Pan · 86.5
Piracicaba
FM · 103.1
Piracicaba
NEWS · 99.5
Poços de Caldas
FM · 90.9
Ponta Grossa
FM · 103.5
Porto Alegre
NEWS · 95.5
Porto Alegre
FM · 90.7
Porto Velho
NEWS · 91.5
Presidente Prudente
FM · 101.7
Presidente Prudente News
NEWS · 88.3
Recife
FM · 95.9
Ribeirão Preto
NEWS · 107.5
Ribeirão Preto
FM · 93.1
Salvador
FM · 91.3
Santa Fé do Sul
FM · 92.5
Santos
FM · 95.1
São Carlos
FM · 88.5
São João da Boa Vista
FM · 95.9
São José do Rio Preto
FM · 93.1
São José dos Campos
FM · 94.3
São Luís
FM · 102.5
Serra Gaúcha
FM · 92.5
Sinop
FM · 93.1
Sorocaba
FM · 91.1
Sorocaba
Classic-Pan · 105.9
Sul Matogrossense
FM · 102.9
Taubaté
FM · 98.3
Três Lagoas
FM · 99.5
Tubarão
FM · 94.9
Tubarão
NEWS · 95.9
Tupã
FM · 89.5
Uberaba
FM · 103.7
Uberlândia
FM · 98.7
União da Vitória
FM · 98.3
Vale do Aço
FM · 103.5
Varginha
FM · 107.3
Vitória
NEWS · 98.1
Vitória
FM · 100.1
Votuporanga
NEWS · 92.9
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