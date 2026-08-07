Jovem Pan estreia transmissões da Bundesliga 2 na TV Aberta e no Youtube; Bochum e Hertha Berlin fazem o primeiro jogo

A programação continua no domingo, 9 de agosto, às 8h30, com a partida entre St. Pauli e Greuther Fürth

A Jovem Pan estreia, nesta sexta-feira, 7 de agosto, as transmissões da Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. As partidas serão exibidas ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O primeiro confronto será entre Bochum e Hertha Berlin, nesta sexta-feira, a partir das 15h30, com narração de Gabriel Dias e comentários de Raí Monteiro.

A programação continua no domingo, 9 de agosto, às 8h30, com a partida entre St. Pauli e Greuther Fürth. A transmissão terá narração de Fausto Favara e comentários de Bruno Prado.

SERVIÇO

Bundesliga 2 – Bochum x Hertha Berlin

Data: sexta-feira, 7 de agosto

Horário: 15h30

Narração: Gabriel Dias

Comentários: Raí Monteiro

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes

Bundesliga 2 – St. Pauli x Greuther Fürth

Data: domingo, 9 de agosto

Horário: 8h30

Narração: Fausto Favara

Comentários: Bruno Prado

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes