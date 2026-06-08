Jovem Pan lança novo portal com investimento em melhor experiência digital e na integração entre plataformas

Perto de completar três décadas, site ganha ainda mais destaque no ecossistema multiplataforma do grupo, com nova interface de vídeo e experiência mobile redesenhada, sem perder foco na informação em tempo real

Dando sequência ao fortalecimento de seu ecossistema multiplataforma, a Jovem Pan apresenta a nova versão de seu portal, pensado para oferecer experiência digital mais adequada aos novos meios de consumo, com foco na integração entre os canais. A reformulação marca uma nova etapa da presença online da emissora , que está prestes a completar 30 anos, reunindo em um só ambiente todos os produtos do grupo, em todos os formatos: texto, áudio, vídeo.

Com navegação mais simples e intuitiva, o novo site foi redesenhado para facilitar o acesso do público aos principais conteúdos da Jovem Pan, notícias em tempo real, versões on demand de programas da rádio e da TV, programação ao vivo,etc. A nova interface também foi pensada para oferecer melhor desempenho em diferentes dispositivos, com layout responsivo e experiência otimizada para desktop, tablet e mobile.

“Estar presente ao longo de toda a jornada da audiência é parte fundamental de nossa estratégia. E o nosso portal é a materialização disso de forma efetiva há alguns anos. Estamos apresentando uma versão completamente adequada às necessidades do público, integrando ainda mais nossas plataformas e promovendo uma curadoria de conteúdos ainda mais completa. Isso sem contar a revisão do projeto editorial, que ganha um incremento especial na cobertura de política e economia neste ano, em função do período eleitoral”, afirma Carlos Aros, diretor de jornalismo da Jovem Pan.

Entre as principais novidades do novo layout está o destaque ainda maior para as transmissões ao vivo, em áudio e vídeo. O portal também passa a contar com uma experiência aprimorada para os players das rádios, permitindo que o usuário acompanhe as programações da Jovem Pan (News, FM e Classic Pan) de forma mais prática durante a navegação.

Outra novidade é a incorporação do Panflix, antes um aplicativo segregado, agora convertido em nova área de vídeos dentro do portal. O espaço reunirá conteúdos audiovisuais de todos os produtos da casa, como íntegras dos programas, cortes, entrevistas, conteúdos especiais e demais formatos em vídeo, criando um ambiente dedicado ao consumo sob demanda.

A reformulação inclui ainda widgets de serviços em tempo real, com informações como previsão do tempo, mercado financeiro – incluindo dólar, euro e Ibovespa – e resultados das partidas de futebol. O portal também passa a incorporar conteúdos em formato de stories, inspirados nas experiências de consumo rápido e vertical das redes sociais.

A organização editorial foi revista para tornar a descoberta de notícias mais eficiente, com melhor hierarquia visual, nova estrutura de destaques e mais espaço para breaking news, principais manchetes, conteúdos especiais, programas e transmissões ao vivo.