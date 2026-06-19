Tutinha é homenageado na Câmara Municipal de SP

Além da vereadora Zoe Martínez, que propôs a homenagem, a família do comunicador e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, também prestigiaram o evento

O presidente do conselho da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, foi homenageado nesta sexta-feira (19) em uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. Na ocasião, o comunicador recebeu a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, honrarias propostas pela vereadora Zoe Martínez em reconhecimento à trajetória e contribuição de Tutinha à comunicação brasileira.

Além da parlamentar, a família do comunicador e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, também prestigiaram o evento. “O Tutinha tem uma história de fazer um jornalismo independente, com autonomia, que fala o que pensa, com a verdadeira liberdade de expressão. O Tutinha é uma inspiração”, disse Nunes em entrevista à Jovem Pan.

Tuta Neto, Diretor de Conteúdo do Grupo Jovem Pan, comemorou a homenagem ao pai. “É uma honra ver uma pessoa trabalhadora, honesta, como o meu pai, sendo reconhecida. O reconhecimento é para ele, mas também para a Jovem Pan”, afirmou.

Filha de Tutinha, Margot também celebrou o evento. “Além de uma inspiração no campo profissional, ele é uma inspiração familiar. Ele passou para a gente os princípios mais certos possíveis. Somos uma família muito unida”, contou.

Tutinha subiu emocionado à tribuna do Salão do Palácio Anchieta. Durante discurso, o presidente da Jovem Pan lembrou da trajetória e homenageou o pai, “Seu Tuta”, fundador da emissora:

Recebo essa medalha com humildade, sabendo que ela representa não apenas uma trajetória pessoal, mas o esforço coletivo de muitas pessoas que acreditaram nessas ideias e valores e ajudaram a fortalecer a comunicação em nosso país. […] Que possamos continuar trabalhando por uma cidade cada vez mais forte, inovadora. Que não nos esqueçamos jamais dos valores que nos trouxeram até aqui: uma imprensa livre e uma democracia forte

Ex-comentarista da emissora, Zoe Martínez celebrou a emissora. “Eu tinha apenas 22 anos de idade quando a Jovem Pan, o Tutinha em especial, teve esse olhar delicado e carinhoso de falar: ‘eu vou dar uma oportunidade para essa menina’”, lembra.

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