Jovem Pan vira sinônimo de sucesso nas mídias digitais e bate recordes no YouTube

Completando 80 anos de existência, o Grupo Jovem Pan está fazendo bonito nas redes sociais. Recordista em visualizações e na quantidade de inscritos, o veículo de comunicação detém 35% de toda audiência do YouTube no mundo. Mas, afinal, qual é a receita para o sucesso da rádio que virou TV? Vice-presidente comercial, José Carlos Viana explicou que o trabalho árduo está sendo recompensado. “A Jovem Pan é um sucesso porque vem seguindo algumas tendências mundiais. Uma delas é a transformação constante e a digitalização. Isso tem feito toda a diferença. Nós, como criadores de conteúdo, estamos elaborando conteúdos para conectar marcas com a nossa audiência e isso, comercialmente, tem sido um case de sucesso”, disse. “A Jovem Pan preza pela liberdade de imprensa e pela diversidade de opiniões. O sucesso da nossa audiência tem se transformado no sucesso comercial”, acrescentou Viana.

A Jovem Pan tem, atualmente, mais de cem emissoras espalhadas por todo o Brasil. Dos estúdios da Avenida Paulista, utiliza da tecnologia para levar a melhor informação para mais de 200 milhões de brasileiros. Por isso também, um leque de oportunidades são levantados para o mercado publicitário. Para o CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, o veículo agrega qualidade de informação na vida das pessoas. “A pergunta principal sempre era: ‘Como é que você modificou a metodologia?’ Nós vimos que os jornalistas de rádio já têm uma linguagem muito próxima do digital”, explicou. Para ter toda essa qualidade em 80 anos de dedicação, a Jovem Pan conta com uma retaguarda de especialistas da tecnologia da informação, liderada por Clésio da Cunha Costa. “Não costumo mais falar de telespectadores, mas de espectadores. Hoje, nosso público consome conteúdos da Jovem Pan em todas as plataformas. Crescemos muito e muito rápido. Vamos continuar crescendo rápido e trazendo tecnologias para o Brasil e para os espectadores da Jovem Pan. Queremos entregar o conteúdo da qualidade cada vez mais rápido e melhor”, finalizou.

