Jovem Pan completa 80 anos com missão de defender a liberdade de expressão

Pluralidade de ideias é uma das marcas registradas do grupo de comunicação

Reprodução/Jovem Pan O apresentador Thiago Uberreich no novo estúdio da Jovem Pan em São Paulo



A Jovem Pan, a rádio que virou TV, completou 80 anos com a liberdade de expressão e opinião como marcas registradas do grupo de comunicação. O debate plural e totalmente livre faz parte da essência da emissora, como exalta Augusto Nunes, comentarista do Pingo nos Is, fenômeno de audiência no Brasil. “Liberdade é liberdade, não se pode dizer liberdade com responsabilidade. Claro que você tem que ser responsável pelo o que diz e para isso existe o Código Penal, em caso de exageros. A liberdade de expressão deve dar às pessoas o direito de falarem o que quiserem. Se isso configurar algum crime contra a honra, por exemplo, o ofendido deve recorrer judicialmente alegando e evocando os artigos que tratam de injúria, calúnia e difamação”, detalha.

“Se você começa a restringir a liberdade de expressão, você chega ao seguinte impasse: quem decide o que é certo e errado? Não dá. Quem decide qual é o limite que você pode chegar? Então eu prefiro o modelo americano de liberdade incondicional”, alerta o jornalista. Diariamente são inúmeras as informações disponíveis para a população, por isso a análise é fundamental para a melhor compreensão do público. O apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Uberreich, reforça a importância da liberdade de imprensa no país: “A liberdade de expressão é fundamental em qualquer democracia o preceito democrático prevê a liberdade de expressão e a Jovem Pan contribui para isso ouvindo sempre os dois lados, ou mais lados ainda da notícia, da informação e também da própria opinião. Esse cenário é favorável e ajuda o Brasil a crescer dando voz a todos os lados”.

Nas últimas 8 décadas, a Jovem Pan tem promovido esta pluralidade de ideias com comentaristas e analistas fazendo avaliações críticas das notícias que podem contemplar, ou não, a opinião dos espectadores. Não por acaso, as principais economias e países do mundo têm uma liberdade de expressão e de imprensa como pilares fundamentais do seu desenvolvimento social e econômico. As opiniões emitidas inevitavelmente geram polêmica e consequências como tentativas de controle e limites na atuação da imprensa.

O diretor de conteúdo da rede, Carlos Aros, reforça o compromisso da emissora: “A Jovem Pan é uma casa que defende a liberdade de imprensa, expressão e as liberdades individuais e zela diariamente pela democracia no país. O exercício diário que nós fazemos é justamente de promover discussões e pautar assuntos que manifestem a importância de fortalecer as instituições e promover um país que consiga fazer com que a democracia reverbere e alcance todas as dimensões do nosso país”.

É natural um debate acalorado nos estúdios dentro do amplo espaço das diversas correntes de pensamento. É o que defende a produtora executiva da Jovem Pan News, Mariana Ferreira. “A Jovem Pan é super julgada o tempo todo por essa opinião contundente. Mas, as pessoas não percebem que a Jovem Pan não defende uma bandeira, a Jovem Pan defende a pluralidade das ideias por isso que a gente está sempre batendo em debates, discussões e rodas de conversa para cada um expressar a sua opinião. Tem hora que está mais acalorado, claro que está, mas as pessoas conseguem se colocar aqui e uma respeita a opinião da outra. Talvez por isso o julgamento tão pesado”, justifica.

“São oitenta anos de informação, prestação de serviços e opinião de qualidade. Os novos tempos exigem muita reflexão na construção da informação e da opinião que expressem o futuro de prosperidade e progresso para o nosso país. Essa é a busca incansável do grupo Jovem Pan”, ressalta o vice-presidente José Carlos Pereira da Silva.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos