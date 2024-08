Grupo Jovem Pan lamenta morte de Silvio Santos

Apresentador morreu neste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)

LEONARDO SOARES/ESTADÃO CONTEÚDO Silvio Santos morreu neste sábado (17)



É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan recebe a notícia do falecimento de Silvio Santos. Ao longo de décadas, Silvio Santos construiu um legado incomparável, cativando e entretendo gerações com seu talento inconfundível e carisma singular. Silvio revolucionou a televisão no Brasil, tornando-se um exemplo de empreendedorismo e perseverança, além de ser uma referência no mundo da comunicação. Sua trajetória deixa marcas profundas e continuará inspirando a todos que valorizam sua enorme contribuição para o entretenimento no país.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, a todos os colaboradores das empresas do Grupo Silvio Santos e a todos que compartilham desta perda irreparável. Que o legado e a memória de Silvio Santos permaneçam vivos no coração de todos os brasileiros.