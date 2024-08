Morre aos 93 anos Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira

O Homem do Baú revolucionou a televisão com a criação de diversos programas populares de sucesso, em especial o que levava seu nome aos domingos; ele deixa esposa e quatro filhas

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO/ O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição



Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e uma das figuras mais carismáticas do entretenimento nacional, morreu neste sábado (17) aos 93 anos. O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein havia três dias. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, escreveu. “Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações”, acrescentou.

A notícia marca o fim de uma era para a TV brasileira e deixa um legado na cultura popular do país. Nascido Senor Abravanel em 12 de dezembro de 1930, Silvio começou sua carreira como apresentador de rádio antes de se tornar uma das maiores estrelas da televisão. Conhecido por seu carisma único, estilo irreverente e inigualável habilidade em cativar o público, ele construiu um império midiático que inclui o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), uma das maiores redes de TV do Brasil. Ao longo de sua carreira, Silvio Santos apresentou e produziu diversos programas de sucesso, incluindo “Programa Silvio Santos”, que se tornou um dos pilares da televisão brasileira. Seu estilo de apresentação, que misturava humor, interatividade e uma presença de palco marcante, encantou gerações de espectadores e transformou o entretenimento televisivo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SBT (@sbt)

Além de seu trabalho na televisão, Silvio Santos também foi um bem-sucedido empresário e filantropo. Sua dedicação ao trabalho e sua paixão pelo entretenimento foram reconhecidas com inúmeros prêmios e homenagens ao longo dos anos. O Homem do Baú já foi tema de samba-enredo da escola de samba carioca Tradição, candidato à Presidência da República em 1989 (teve a candidatura cassada posteriormente) e, mais recentemente, personagem de uma série da Disney+. Ele deixa um legado que vai além da televisão: foi um símbolo de inovação e criatividade no mundo do entretenimento. Sua capacidade de se reinventar e de manter-se relevante ao longo das décadas é um testemunho de seu talento e de sua conexão profunda com o público. Silvio Santos deixa esposa, Iris Abravanel, e quatro filhas, além de uma legião de admiradores que nunca esquecerão o impacto que ele teve na televisão e na vida de tantos brasileiros.