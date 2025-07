Homem atira concreto contra ônibus em SP e foge

Caso ocorreu na Avenida Cupecê, uma via já conhecida por registrar diversas ocorrências semelhantes; o agressor ainda não foi identificado

No Dia do Motorista, a atmosfera entre os motoristas de ônibus em São Paulo é de apreensão e insegurança. Recentemente, imagens capturaram o momento em que um homem arremessou um pedaço de concreto contra um ônibus na zona sul da capital. Este incidente ocorreu na Avenida Cupecê, uma via já conhecida por registrar diversas ocorrências semelhantes. O agressor ainda não foi identificado, mas a ação violenta colocou em risco a vida do motorista e dos passageiros, intensificando a sensação de insegurança entre os profissionais do transporte público.

Os motoristas de ônibus agora lidam com o medo constante de ataques. Em várias cidades do estado de São Paulo, como a Baixada Santista e o ABC paulista, casos de criminosos atirando pedras contra ônibus têm se tornado frequentes. Em um incidente anterior, uma passageira foi atingida no rosto por uma pedra, resultando em ferimentos graves e a necessidade de cirurgia. A Polícia Civil e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmam que os responsáveis por tais atos serão indiciados por tentativa de homicídio.

