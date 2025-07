Jovem Pan celebra novas parcerias em festa junina

Emissora promoveu seu primeiro arraiá em um evento especial em São Paulo que reuniu diversas agências de publicidade para apresentar as novidades da programação

O Grupo Jovem Pan promoveu na noite da última quarta-feira (2) o Arraiá Jovem Pan, realizado na Fazenda Churrascada, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Marcela Marchi, vice-presidente comercial, conta detalhes do evento que reúne diversas agências de publicidade para conhecer as novidades na programação: “É um dia especial porque a gente celebra um relacionamento com o mercado publicitário de São Paulo”. O evento conta com diversas programações típicas, como barraca do beijo, jogos de argola e música ao vivo. Segundo Marcela, a quantidade de pessoas presentes na festa superou as expectativas dos organizadores. “Tem mais de 650 convidados, é muita gente. Um dia festivo, mas um dia para se relacionar, criar narrativas e histórias”.

A iniciativa visou aproximar a emissora do mercado publicitário, reforçando a importância das parcerias para o crescimento mútuo. “Esse é um evento super importante para nós, porque mostra o quanto a gente quer estar perto do mercado publicitário. Estamos celebrando aqui com os nossos clientes”, afirmou Thalita Vieira, diretora de marketing da Jovem Pan. Ela destacou a força da emissora como uma plataforma multiplataforma, com 80 anos de história no rádio, além da forte presença na TV e no digital.

Renato Pereira, consultor empresarial e parceiro, elogiou a aproximação. “É muito importante essa aproximação da Jovem Pan com o mercado. Sinto que o mercado tem reconhecido isso. As empresas com marcas fortes estão se aproximando para trocar credibilidade”, disse. Figuras conhecidas da emissora, como Márcia Dantas, que em breve estreia um novo programa, e Daniel Zuckerman, do Pânico, também marcaram presença. “O mais legal é celebrar esse momento da Jovem Pan de ser multiplataforma. Hoje estamos aqui para enaltecer a publicidade. A gente trabalha com o que gostamos, que é a comunicação, mas a gente também quer números e resultados para as agências, as marcas que se conectam com a Jovem Pan”, comentou Zuckerman.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Camila Quaglio, head de marketing da Diálogo Engenharia, parceira de longa data, ressaltou a importância do encontro. “Eventos como esse, que aproximam pessoas, o olhar no olho, são muito importantes. Disseminar conhecimento pessoalmente, é muito importante. Então, é, eu fiz questão absoluta de estar aqui hoje, é, representando a empresa, e enfim, para poder estar junto com a Jovem Pan nesse momento tão especial”, celebrou. A festa foi encerrada com um show ao vivo, consolidando uma noite de confraternização e networking.

*Com informações da repórter Valéria Luizetti