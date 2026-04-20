Jovem Pan chega ao rádio em Porto Alegre e expande presença nacional

A capital gaúcha se soma às mais de 130 afiliadas espalhadas pelo país

Reprodução Jovem Pan



A menos de um mês de completar 84 anos, a Jovem Pan expandiu e chegou a mais uma capital brasileira. A maior rede de rádio do país agora está presente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e terá programação local, cobertura da Copa do Mundo e debates eleitorais. A capital gaúcha se soma às mais de 130 afiliadas espalhadas pelo país.

“O impacto na sociedade será grande pela distribuição de conteúdo em todos os dispositivos. O gaúcho estava ansioso por esse trabalho de seriedade que a Jovem Pan faz em todo o Brasil“, afirmou Fernando Perdigão, da Jovem Pan News Porto Alegre. “Queremos trazer esse espaço de fala para que o cidadão identifique as propostas não só dos candidatos, mas também dos vices, que muitas vezes são deixados de lado pela mídia tradicional”, pontuou Perdigão.

O diretor de rede e expansão do grupo, Paulito Carvalho, reforçou que o “localismo” é o diferencial da rede. “Nada é mais importante para o ouvinte do que o problema na frente da casa dele. Apresentamos o noticiário nacional, mas não podemos deixar de atender ao regionalismo”, destacou o executivo.

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