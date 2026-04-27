Jovem Pan concorre em duas categorias no Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio

Mariana Grilli, concorre como ‘Melhor Jornalista’, e o programa Hora H do Agro, foi indicado como ‘Programa de TV Geral’; público escolhe o vencedor

Simone Arruda / Jovem Pan Apresentadora Mariana Grilli, concorre como 'Melhor Jornalista', e o programa Hora H do Agro, foi indicado como 'Programa de TV Geral'.



A Jovem Pan está cocorrendo em duas categorias no “Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio”. A apresentadora Mariana Grilli, concorre como ‘Melhor Jornalista’, e o programa Hora H do Agro, foi indicado como ‘Programa de TV Geral’.

No ano passado, a apresentadora Mariana Grilli também participou da premiação. Ele esteve presente entre os estreantes e fez parte da lista dos TOP 50 +Admirados Jornalistas do Ano.

Essa é a sexta edição do prêmio, que consagra os melhores profissionais e programas. A premiação acontece por turnos, e está na segunda fase. A votação começou no dia 20 de abril e vai até o dia 4 de maio. Para votar, basta acessar o site.

Para votar, é preciso preencher um rápido cadastro e informar até cinco profissionais ou veículos por categoria.

A apresentadora da Jovem Pan disputa o prêmio com mais 100 profissionais. Eles disputam uma vaga no Top 50 +Admirados do Ano, enquanto o Hora H do Agro busca uma vaga no TOP 3 mais votados em oito categorias, sendo elas:

Agência de Notícias,

Áudio;

Canal de Vídeo;

Periódico especializado;

Programa de TV Especializada;

Programa de TV Geral;

Site/Portal;

Veículo Geral

Na votação, os eleitores podem escolher de 1 a 5 profissionais, sendo que cada posição computa uma pontuação diferente.