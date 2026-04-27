Jovem Pan concorre em duas categorias no Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio
Mariana Grilli, concorre como ‘Melhor Jornalista’, e o programa Hora H do Agro, foi indicado como ‘Programa de TV Geral’; público escolhe o vencedor
A Jovem Pan está cocorrendo em duas categorias no “Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio”. A apresentadora Mariana Grilli, concorre como ‘Melhor Jornalista’, e o programa Hora H do Agro, foi indicado como ‘Programa de TV Geral’.
No ano passado, a apresentadora Mariana Grilli também participou da premiação. Ele esteve presente entre os estreantes e fez parte da lista dos TOP 50 +Admirados Jornalistas do Ano.
Essa é a sexta edição do prêmio, que consagra os melhores profissionais e programas. A premiação acontece por turnos, e está na segunda fase. A votação começou no dia 20 de abril e vai até o dia 4 de maio. Para votar, basta acessar o site.
Para votar, é preciso preencher um rápido cadastro e informar até cinco profissionais ou veículos por categoria.
A apresentadora da Jovem Pan disputa o prêmio com mais 100 profissionais. Eles disputam uma vaga no Top 50 +Admirados do Ano, enquanto o Hora H do Agro busca uma vaga no TOP 3 mais votados em oito categorias, sendo elas:
- Agência de Notícias,
- Áudio;
- Canal de Vídeo;
- Periódico especializado;
- Programa de TV Especializada;
- Programa de TV Geral;
- Site/Portal;
- Veículo Geral
Na votação, os eleitores podem escolher de 1 a 5 profissionais, sendo que cada posição computa uma pontuação diferente.
- 1º lugar: 100 pontos;
- 2º lugar: 80 pontos;
- 3º lugar: 65 pontos;
- 4º lugar: 55 pontos;
- 5º lugar: 50 pontos.
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