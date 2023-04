Jovem Pan consolida segundo lugar na TV paga, lidera no YouTube, amplia distribuição internacional e lança nova rádio FM

Emissora alcançou em março 270 milhões de visualizações na plataforma de vídeos; entre os canais de notícias, registrou crescimento de 21%, com destaque para os programas Pânico e Linha de Frente

Reprodução/Jovem Pan News Linha de Frente teve crescimento de 44% na audiência em relação ao mês anterior



A Jovem Pan News fechou o mês de março na vice-liderança de audiência entres os canais pagos no segmento de notícias. O crescimento em relação ao mês anterior foi de 21% (0,05 de média), com destaque para o período vespertino, que chegou a 31%. Nesta faixa, o Pânico cresceu 16%, e o Linha de Frente, 44%, ambos com o dobro de audiência da terceira colocada. A Jovem Pan liderou no YouTube o número de acessos no News com mais de 270 milhões de views e próximos de 30 milhões de visitantes únicos. Neste mês, o grupo ampliou a distribuição de seu conteúdo no Brasil e em mais 40 países. A programação e as produções exclusivas de entretenimento e esportes já estão disponíveis em Smart TVs pelas plataformas FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) e podem ser acessadas no Brasil pelos aparelhos de TV conectadas.

A distribuição para a América Latina, Estados Unidos e Canadá está disponível pela Rewarded TV, TCL e Pluto (já homologada e aguardando lançamento). A global, pela Distro TV (também homologada e aguardando lançamento). No Brasil, se dá pela Samsung TV Plus desde setembro de 2022. É um modelo de negócio em expansão em todo o mundo. Só nos Estados Unidos, mais da metade dos telespectadores assistem à televisão por meio destas plataformas.

O Grupo Jovem Pan lançou, na última segunda-feira, 3, uma nova rádio, a Jovem Pan News FM 76.7, com programação completamente focada em notícia, prestação de serviços e entretenimento. O 76.7 será o “par” da emissora no AM 620, só que com qualidade muito superior de transmissão e recepção de sinal, que permite ao ouvinte receber em estéreo e ter RDS. Uma nova torre instalada na Avenida Paulista transmite pela faixa estendida e representa um salto de tecnologia, com antenas que ocupam menores espaços e proporcionam um custo reduzido de consumo de energia. Com abrangência maior, menor ruído e maior faixa de reprodução de frequência, a Jovem Pan News chegará ao ouvinte com mais clareza e qualidade. O presidente do grupo, Roberto Araújo, ressaltou que a emissora reafirma a sua posição de vanguarda, largando à frente na tecnologia de banda estendida: “Em todo o pioneirismo da Pan, ela foi a primeira a fazer os testes de banda estendida em São Paulo, que começa agora com a 76,7, com qualidade de som superior, abrangência de sinal maior e abrindo um novo leque de possibilidades para os nossos ouvintes.”

Estreia Panflix

Nos próximos dias, a plataforma digital Panflix estreará a Jovem Pan FM Digital, que vai contar com uma programação exclusiva de clipes transmitindo 24 horas os principais sucessos da música nacional e internacional.

