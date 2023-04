Grupo Jovem Pan lança nova rádio FM com maior abrangência e faixa estendida

Jovem Pan News FM 76,7 começou a operar nesta segunda-feira, 3, em uma nova torre com tecnologia de ponta que irá transmitir o que há de melhor da programação, com muita notícia, prestação de serviço, esportes e entretenimento

Reprodução/Jovem Pan News Estúdio da Jovem Pan News



O Grupo Jovem Pan colocou no ar uma nova rádio, a Jovem Pan News FM 76,7, que vai levar uma programação completa com muita notícia, prestação de serviço, esportes e entretenimento. A operação do novo canal foi iniciada às 08h53 desta segunda-feira, 2. O presidente do grupo, Roberto Araújo, ressaltou que a emissora refirma a sua posição de vanguarda largando à frente na tecnologia de banda estendida: “Em todo o pioneirismo da Pan, ela foi a primeira a fazer os testes de banda estendida em São Paulo, que começa agora com a 76,7, com qualidade de som superior, abrangência de sinal maior e abrindo um novo leque de possibilidades para os nossos ouvintes. É a mesma qualidade de sempre, o jornalismo independente da Jovem Pan, com um sinal melhor e uma abrangência maior”. Vale relembrar que a Jovem Pan AM foi pioneira ao testar a faixa estendida de FM, entre 2014 e 2015. Caberá à nova torre com tecnologia de ponta instalada em um dos maiores edifícios da Avenida Paulista transmitir o que há de melhor na faixa estendida. Com a estreia, os ouvintes de São Paulo passam a contar com 11 estações de rádio fixadas em eFM (faixa estendida do FM que vai de 76.1 a 87.3).

Daniel Stacrk, que é jornalista especializado em radiodifusão, prevê uma ampliação no número de ouvintes: “Além de uma cobertura melhor de sinal, em uma cidade grande como São Paulo você consegue atingir mais pessoas, também tem a ver com a oferta de dispositivos disponíveis. O FM está em praticamente todos os locais. Está no smartfone das pessoas, que acabam sendo radinhos de bolso, a gente nunca teve tantos rádios disponíveis para as pessoas. Mas também nos automóveis, cada vez mais os rádios nos automóveis estão evoluindo na parte técnica, com um som melhor e mais serviços sendo oferecidos. Então, é a ampliação de um público que já é grande para a Rádio Jovem Pan”. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) teve uma atuação fundamental para que a mudança saísse do papel. Paulo Cardoso, que é coordenador de inovação e sistemas de radiodifusão da Anatel, indicou que até a região da Amazônia legal já dispõe do novo modelo: “As entidades que operavam no serviço de onda média, principalmente em caráter local, puderam migrar para o caráter regional, ou migrar para um canal de FM. Em todo o Brasil, mais de 1,6 mil estações de onda média pediram para migrar para a faixa de FM”.

O engenheiro sênior do projeto, Eduardo Cappia, explicou como funciona a migração do AM para o FM: “A faixa dos 620 kHz sempre foi tradicional e continua no ar, é uma emissora de ampla cobertura, com frequência baixa e alta penetração. A nova emissora 76,7 é o par em FM dos 620kHz. Ou seja, a opção é do ouvinte de ter estéreo, qualidade, rds e ampla penetração. Isso é um salto de qualidade sem sombra de dúvidas”. Luiz Carlos Abrahão, que é diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) enumerou os ganhos: “A população em geral, os ouvintes, com o FM desfrutam de uma qualidade muito superior de áudio, tanto no que diz respeito a menor ruído, quanto maior faixa de reprodução de frequências, o que dá mais clareza e inteligibilidade”.

O diretor da Abert também vê benefícios para os radiodifusores: “A diminuição da necessidade de espaço, principalmente para comportar as antenas de AM, que são muito grandes, e também na redução do custo operacional em relação ao consumo de energia, o que torna a operação como um todo muito mais compatível e a custos mais reduzidos. Eu diria que esse é um processo de ‘ganha e ganha’, ganham os dois lados, aquele que produz e transmite a programação e aquele que recebe toda a programação”. O avanço chega em um momento que a indústria automotiva começa a instalar nos veículos os rádios com a faixa estendida, com benefícios imensos como mais opções de canais e ausência de ruídos.

*Com informações do repórter Daniel Lian