Jovem Pan estreia Show Business com Bruno Meyer nesta quarta-feira

Programa é o mais tradicional e influente talk show de negócios da TV brasileira e ganha nova versão semanal na TV e no rádio

Reprodução/Instagram/@brunol.meyer O jornalista Bruno Meyer assume a apresentação do programa Show Business



A Jovem Pan News estreará nesta quarta-feira, 16, o programa Show Business, às 22h, na TV e rádio. Com mais de três décadas no ar, é o mais tradicional e influente talk show da TV brasileira no segmento de negócios, sempre recebendo os empresários mais relevantes do Brasil e do mundo. A apresentação será do jornalista Bruno Meyer. “É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade assumir o comando de um programa tão consagrado na TV brasileira, criado por João Doria“, diz Meyer. “As primeiras gravações foram verdadeiras aulas de negócios no Brasil.” Na estreia, o programa recebe o presidente do banco BTG Pactual, Roberto Sallouti, e o fundador e CEO da Brasil BioFuels, Milton Steagall.

A atração trará duas entrevistas exclusivas em cada edição. “Show Business na Jovem Pan News, com Bruno Meyer, é um novo e eficiente canal para o mundo empresarial brasileiro”, diz João Doria, ex-governador de São Paulo, co-chairman do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) e idealizador do talk show. O Show Business vai ao ar todas às quartas-feiras, às 22h, na Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix, com uma reprise especial aos domingos, às 20h.