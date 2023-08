Empreendedoras desenvolvem sabão a partir de óleo vegetal para evitar poluição de rios

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o Brasil consome aproximadamente 3 bilhões de litros do material por ano, com cada um sendo capaz de poluir até 25 mil litros de água

Divulgação/ Centro de Empreendedorismo da Amazônia Wellingta (esquerda) e Silviane (direita) idealizaram o projeto para evitar danos ambientais em Altamira, no Pará, onde vivem



O descarte inadequado de óleo vegetal tem provocado prejuízos ambientais e afetado as redes de coleta de esgoto no país. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), um litro de óleo de cozinha tem potencial para poluir 25 mil litros de água. A estimativa da associação é de que o Brasil consuma mais de 3 bilhões de litros de óleo por ano. Visando uma mudança de hábitos que garanta maior segurança ambiental, as empreendedoras Silviane Pereira da Silva, de 26 anos, e Wellingta Luana Souza Morais, de 33, desenvolveram um sabão sustentável feito a partir do óleo descartado. Em um projeto iniciado em Altamira, no Pará, a dupla conseguiu evitar que 350 litros de óleo usado pudessem poluir os rios da região. A quantidade reaproveitada tinha capacidade para poluir 8,75 milhões de litros de água.

Desenvolvido na estrutura do programa Belo Monte Empreende, iniciativa da Norte Energia – concessionária da usina de Belo Monte -, em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia (CEA), o projeto Bolhas do Xingu, idealizado por Silviane e Wellingta, visa conscientizar a população de Altamira sobre a mudança de hábitos. “Identificamos que o descarte correto do óleo de cozinha era um problema e vimos nisso o primeiro passo para buscar a nossa independência financeira e contribuir para a preservação do meio ambiente. A partir do aprendizado no Belo Monte Empreende, conseguimos elaborar uma estrutura para recolher pela vizinhança esse óleo, que é a nossa matéria prima, e transformá-lo em sabão líquido e em barras. Desde março, já conseguimos recolher 350 livros de óleo”, afirmou Silviane.

Depois de o óleo ser recolhido, começa o processo de transformação do material. O produto recebe soda, essências aromáticas, álcool e ingredientes até que chegue no ponto do sabão líquido ou de barras. Para cada litro de óleo, é possível produzir 60 litros de sabão líquido, ideal para limpeza pesada. Já para o caso do sabão em barra, 5 litros de óleo podem gerar entre 5 kg e 7 kg de sabão. Ainda segundo as empreendedoras, as doações de óleo vêm aumentando. “Além do recolhimento que fazemos, também estão nos procurando alguns moradores dos bairros da região que já conhecem o nosso projeto e nos entregam, de forma colaborativa, o óleo usado”, relata Wellingta.

Os doadores e colaboradores do projeto recebem parte do sabão produzido de graça ou a baixo custo. Até o momento, o programa Belo Monte Empreende ajudou a desenvolver 38 ideias de negócios sustentáveis em diversas cadeias produtivas. “O Programa Belo Monte Empreende abriu uma porta para a gente. Nos deu um novo norte, uma nova visão do que é empreendedorismo, porque, em princípio, a gente não tinha nenhuma noção. Eles nos deram toda essa visão, mostraram que a gente era capaz”, relata Silviane.