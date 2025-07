Jovem Pan News estreia programa Tempo Real com Márcia Dantas e Bruno Pinheiro

Nova atração vai ao ar a partir de 7 de julho, ao vivo, de segunda a sexta, das 14h às 16h

Simone Arruda/Jovem Pan News Bruno Pinheiro e Márcia Dantas vão apresentar o Tempo Real, novo jornalístico da Jovem Pan



A Jovem Pan News lança no dia 7 de julho, às 14h, seu novo programa multiplataforma: Tempo Real, com exibição ao vivo de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h. A atração será comandada pela jornalista Márcia Dantas, que estreia na emissora, ao lado do jornalista Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Reconhecida pelo público por sua atuação em programas de grande audiência da TV aberta, Márcia Dantas marca sua chegada à Jovem Pan News trazendo sua credibilidade, experiência e uma linguagem direta com o espectador.

Com uma abordagem dinâmica, o programa contará com entrevistas exclusivas, quadros especiais e interação com o público. A proposta é entregar um jornalismo ágil, relevante e alinhado com os acontecimentos do dia — tudo isso com a credibilidade que é marca registrada da Jovem Pan News.

“É um projeto que une experiência, credibilidade e inovação. O Tempo Real reflete o DNA da Jovem Pan, ousada e sempre atenta às tendências e às demandas da audiência. A Marcia chega ao time com a mesma inquietude que nós, cheia de gás para ampliar ainda mais as conversas com nosso público em todas as plataformas”, destaca Carlos Aros, diretor de jornalismo da Jovem Pan News.