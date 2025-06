Jornalista da Jovem Pan, Mariana Grilli, é reconhecida com premiação dos +Admirados da Imprensa do Agronegócio

‘A premiação do J&Cia cresce a cada ano e isto é um reflexo da ascensão do jornalismo especializado em agro; fico muito feliz em poder estar entre os premiados’, disse a apresentadora do Hora H do Agro