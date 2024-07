Jovem Pan News lança novo programa com Roberto Motta

‘Conexão Motta’ receberá convidados especiais para debater temas relevantes do Brasil e do mundo; estreia será na próxima terça-feira

Divulgação/Jovem Pan News Programa será transmitido pela Rede Jovem Pan News de rádio, no canal do YouTube da JP e no Panflix



A Jovem Pan News estreia na próxima terça-feira (6), às 22h, o novo programa “Conexão Motta”, apresentado por Roberto Motta. Com 35 anos de experiência no setor empresarial, incluindo uma passagem pelo Banco Mundial, Motta é também conhecido por seu trabalho em segurança pública e por sua atuação como comentarista em programas da Jovem Pan, como “Os Pingos nos Is” e “Morning Show”. “Conexão Motta” vai ao ar todas as terças-feiras no mesmo horário, trazendo discussões profundas sobre temas relevantes tanto no Brasil quanto no cenário internacional. O episódio de estreia contará com a presença de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, e João Henrique, cientista político e policial militar da reserva, para abordar o futuro da segurança pública no país. O programa será transmitido pela Rede Jovem Pan News de rádio, no canal do YouTube da JP e no Panflix.

Roberto Motta é engenheiro civil pela PUC-RJ e mestre em gestão pela FGV-RJ. Com uma carreira de mais de 35 anos, atuou como consultor do Banco Mundial e tem se dedicado ao estudo da segurança pública na última década. Ele realizou centenas de palestras e seminários, além de publicar diversos textos e vídeos. Em 2018, participou da transição de segurança do governo do Rio de Janeiro e exerceu brevemente o cargo de secretário-executivo do Conselho de Segurança. Motta foi suplente de deputado federal e de vereador, e é autor de quatro livros. Também foi consultor do documentário “Entre Lobos”, da Brasil Paralelo, e colunista de vários veículos de comunicação. Ele é um dos fundadores do Partido Novo, do qual se desligou em 2016.