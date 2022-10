‘Congresso que não se identifica com a esquerda sinaliza novo tempo’, diz Roberto Motta

Comentarista afirmou ainda que população possui mais consciência política e que fiscaliza mais a atuação de quem elege

Jovem Pan News Motta comentou as eleições de 2022 durante participação na Jovem Pan News



Em análise política sobre as eleições de 2022 na Jovem Pan News, o comentarista Roberto Motta observou que houve uma mudança substancial no cenário politico brasileiro nos últimos anos, com aumento da consciência política da população brasileira. Isso traz um olhar mais crítico no trabalho realizado pelos políticos eleitos, de acordo com Motta. “De 2014 para cá, houve um processo de consciencialização da população, com o aumento do interesse por política. Esse é um fenômeno que muitos políticos ainda não entenderam. O conhecimento que as pessoas tem do que se passa na política é muito maior, o conhecimento no cidadão comum hoje e muito maior. As coisas que os políticos conseguem fazer, ou tentar enganar, têm menor chance de serem bem-sucedidas hoje. Basta ver a quantidade de políticos que foram eleitos em 2018 e que ao longo dos últimos 4 anos se desfizeram. Políticos esses que antes tiveram um número expressivo de votos. Esse jogo novo que está colocado na mesa é mais difícil hoje para todos. Essa maioria no Congresso de direita ou conservadora, ou melhor dizendo que não se identifica com a esquerda, essa parte do congresso e os governadores sinaliza, um novo tempo na politica brasileira. Que esse seja o melhor contrapeso e freio para que que a gente possa encontrar um caminho para que o Brasil retome o estado de direito e a democracia”, indicou.