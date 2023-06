Jovem Pan News se aproxima da liderança e abre distância da terceira colocada

Em maio, canal manteve a vice-liderança entre os canais de notícias na TV paga e fortaleceu presença multiplataforma

Reprodução/Tv Jovem Pan News Linha de Frente foi um dos programas da Jovem Pan News que conquistou a liderança por dois dias consecutivos



A Jovem Pan News está cada vez mais próxima da liderança entre os canais de notícias na TV paga, de acordo com os dados de audiência consolidados do PNT (Painel Nacional de Televisão) referentes ao mês de maio de 2023, fornecidos pela Kantar/Ibope para “PAY TV”. O canal registrou sua melhor performance do ano, com um crescimento significativo de 16% em relação ao mês anterior, consolidando uma audiência de 0,21. Durante o mês de maio, a Jovem Pan alcançou excelentes números de audiência, com 26,1 mil telespectadores por minuto e 22,6 mil domicílios por minuto. Isso se traduziu em um alcance diário de 542 mil telespectadores. Ao longo do mês, a emissora chegou a um total de 3,6 milhões de telespectadores em todo o Brasil, atingindo 477 mil residências por mês e consolidando uma base sólida de 3,6 milhões de telespectadores mensais e 2,4 milhões de domicílios.

Um dos destaques do desempenho da Jovem Pan News foi a diminuição da distância em relação ao canal líder no segmento de notícias, conquistando uma posição cada vez mais competitiva. Além disso, o canal abriu uma vantagem confortável em relação à terceira colocada. Outro dado importante é o tempo médio de consumo dos telespectadores, com a marca de 67 minutos, posicionando a emissora como líder nesse aspecto entre os canais de notícias. Os programas Linha de Frente, Prós e Contras, 3 em 1 e Pingos nos Is também se destacaram ao conquistar a liderança por dois dias consecutivos. Já o Pânico merece um destaque especial por ter apresentado um crescimento impressionante de 109% de janeiro a maio deste ano. Com esse desempenho, o programa reduziu significativamente a diferença em relação ao canal líder e chegou a ficar na liderança isolada por três dias.