Jovem Pan News lança ‘Resenha do Galinho’, programa com entrevistas exclusivas apresentado por Zico

Estreia está marcada para o dia 22 de junho, às 23h30; episódios serão reexibidos durante o fim de semana

A Jovem Pan News anuncia o lançamento do programa “Resenha do Galinho”. Apresentado pelo lendário craque Zico, o programa conta com entrevistas exclusivas e convidados da área de esporte e entretenimento. A estreia está marcada para quinta-feira, dia 22 de junho, às 23h30.“É um prazer poder levar a Resenha do Galinho para a Jovem Pan News. A ideia é consolidar ainda mais o projeto, atingindo novos públicos e ampliando nossas pautas. Com o apoio da KLEFER, estou tirando do papel neste momento uma estratégia bem definida e consolidada para minha carreira e este é um dos passos do novo marco da minha trajetória profissional”, disse Zico. Com Zico à frente do programa, os telespectadores terão oportunidade de ouvir histórias e opiniões exclusivas de grandes nomes do futebol brasileiro e personalidades do meio artístico. O carisma do Galinho, aliado aos convidados de destaque, vai ser um diferencial do programa. “Resenha do Galinho” será um programa semanal de 30 minutos, contando com a participação de um convidado por episódio. O programa irá ao ar todas as quintas-feiras às 23h30, com uma reexibição especial durante o fim de semana.