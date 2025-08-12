Jovem Pan > JP News > Previsão de aumento da conta de luz sobe para 6,3%, diz Aneel

Previsão de aumento da conta de luz sobe para 6,3%, diz Aneel

Nova projeção indica um reajuste acima da inflação, que, segundo o último IPCA, está em média em 5% para o fechamento deste ano

  • Por Jovem Pan
  • 12/08/2025 09h36
  • BlueSky
Freepik Homem de camisa xadrez (cujo rosto não aparece) faz as contas na calculadora e segura lâmpada sobre pilha de moedas A informação foi divulgada no fim desta segunda-feira (11)

A conta de luz do brasileiro deve ficar mais cara em 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a projeção de reajuste médio das tarifas de 3,5% para 6,3% neste ano.

A informação foi divulgada no fim desta segunda-feira (11), por meio do InfoTarifa, um boletim trimestral que apresenta a evolução histórica das tarifas, os principais impactos e suas correspondências.

A nova projeção de 6,3% para 2025 indica duas coisas: um aumento significativo na projeção de custo da energia elétrica, que antes era de 3,5%, e um reajuste acima da inflação, que, segundo o último IPCA, está em média em 5% para o fechamento de 2025.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além disso, em agosto, o país já está com a bandeira vermelha, patamar 2, a mais alta do sistema, o que representa um custo extra de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

Leia também

Plano de contingência para tarifaço inclui preservação de emprego, mas com exceções, diz Haddad
Dólar tem leve alta e fecha a R$ 5,44; Ibovespa tem giro fraco e inicia semana em baixa
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >