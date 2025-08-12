Previsão de aumento da conta de luz sobe para 6,3%, diz Aneel

Nova projeção indica um reajuste acima da inflação, que, segundo o último IPCA, está em média em 5% para o fechamento deste ano

A conta de luz do brasileiro deve ficar mais cara em 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a projeção de reajuste médio das tarifas de 3,5% para 6,3% neste ano.

A informação foi divulgada no fim desta segunda-feira (11), por meio do InfoTarifa, um boletim trimestral que apresenta a evolução histórica das tarifas, os principais impactos e suas correspondências.

A nova projeção de 6,3% para 2025 indica duas coisas: um aumento significativo na projeção de custo da energia elétrica, que antes era de 3,5%, e um reajuste acima da inflação, que, segundo o último IPCA, está em média em 5% para o fechamento de 2025.

Além disso, em agosto, o país já está com a bandeira vermelha, patamar 2, a mais alta do sistema, o que representa um custo extra de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

