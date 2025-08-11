Dólar tem leve alta e fecha a R$ 5,44; Ibovespa tem giro fraco e inicia semana em baixa

Com agenda esvaziada, investidores ficaram cautelosos à espera do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA em julho

O dólar registrou leve alta nesta segunda-feira (11) alinhado ao comportamento da moeda dos Estados Unidos no exterior. Operadores dizem que o dia foi de ajustes, após a queda de 1,97% na semana passada, diante das apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro. Com variação inferior a três centavos entre a mínima (R$ 5,4342) e a máxima (R$ 5,4597), o dólar à vista fechou em alta de 0,11%, a R$ 5,4420. Após subir 3,07% em julho, a moeda já cai nos sete primeiros pregões de agosto. No ano, recua 11,94% frente ao real.

Com agenda esvaziada, investidores ficaram cautelosos à espera do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em julho. A notícia de que o presidente Donald Trump estenderá as negociações com a China por mais 90 dias não afetou o câmbio. Investidores aguardam o plano de contingência do governo para mitigar o impacto da tarifa de 50% imposta pelos EUA a parte das exportações brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o vice Geraldo Alckmin para tratar do tema. À tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, prevista para quarta-feira, 13, foi cancelada sem nova data. Ele citou entrevista de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que “não há como não relacionar uma coisa com a outra”.

Já o Ibovespa, assim como na sexta-feira (8), voltou a testar a linha dos 136 mil pontos durante a sessão desta segunda-feira (11), sem conseguir sustentá-la no fechamento – a marca não era vista em encerramento desde 11 de julho, até a última quinta-feira, quando foi aos 136,5 mil pontos naquele fechamento. Ao fim, marcava nesta segunda leve perda de 0,21%, aos 135.623,15 pontos, com giro também enfraquecido, a R$ 17,7 bilhões. No mês, o índice da B3 sobe 1,92%, colocando o ganho do ano a 12,75%. Nesta segunda-feira, oscilou de 135.495.75 a 136.307,33 pontos, saindo de abertura a 135.913,25.

Dessa forma, o desempenho positivo de Petrobras (ON +0,46%, PN +0,62%) em dia de avanço moderado para o petróleo não foi o suficiente para assegurar ganho ao Ibovespa. Entre os grandes bancos, o sinal foi misto no fechamento, com variações entre -0,48% (Santander Unit) e +0,90% (Banco do Brasil ON). Na ponta vencedora do índice, Natura (+5,86%), Eletrobras (ON +1,92%, PNB +1,95%) e TIM (+1,16%). No lado oposto, Braskem (-7,76%), Azzas (-5,79%) e Vamos (-4,35%). Vale ON virou do meio para o fim da tarde, e caiu 0,11%, mesmo com a alta do minério na China.

