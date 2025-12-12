Jovem Pan > Judiciário > Toffoli tira documentos de Vorcaro da CPMI do INSS

Toffoli tira documentos de Vorcaro da CPMI do INSS

Ministro do STF determinou que as informações oriundas da quebra de sigilo bancário e telemático fiquem sob tutela do presidente do Senado, Davi Alcolumbre

  • Por Júlia Mano
  • 12/12/2025 21h56 - Atualizado em 12/12/2025 22h11
Rosinei Coutinho/SCO/STF Dias Toffoli Toffoli disse que a decisão foi tomada "por medida de cautela"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli decidiu nesta sexta-feira (12) retirar da CPMI do INSS os documentos referentes às “quebras de sigilos telemático, bancário e fiscal” de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O magistrado determinou que as informações fiquem sob tutela do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) “até posterior deliberação” da Corte.

Em nota enviada à imprensa, o ministro afirmou que a decisão foi tomada “por medida de cautela”.

Também disse que o Banco Central e a Receita Federal foram acionados para encaminhar as informações apuradas ao STF “para futura análise de mérito”.

A CPMI do INSS aprovou, em 4 de dezembro, a convocação de Daniel Vorcaro e a quebra dos sigilos bancário e telemático. Segundo o requerimento da comissão, a intimação do dono do Banco Master era “necessária” para a prestação de “esclarecimentos acerca da atuação da instituição na oferta de produtos financeiros a aposentados e pensionistas, incluindo o crédito consignado”.

