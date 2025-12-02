Jovem Pan > Notícias > Política > Toffoli põe pedido da defesa em caso Master em sigilo máximo

Toffoli põe pedido da defesa em caso Master em sigilo máximo

Equipe de advogados que defende Daniel Vorcaro acionou o STF argumentando que a Justiça Federal não seria a instância competente para o caso

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 15h32 - Atualizado em 02/12/2025 15h34
  • BlueSky
Carlos Moura/SCO/STF Dias Toffoli Pedido estava sob segredo de Justiça

O ministro Dias Tofolli, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou em sigilo máximo no pedido da defesa de Daniel Vorcaro, dono do banco Master. A equipe de advogados que defende o empresário acionou o STF argumentando que a Justiça Federal não seria a instância competente para o caso. Pedido estava sob segredo de Justiça. Agora, com a classificação de sigiloso, nem mesmo as movimentações do processo podem ser vistas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Se o parecer sobre a competência da Justiça Federal seja favorável a defesa, os atos do magistrado podem ser anulados e o processo pode deixar a instância. Vorcaro deixou a prisão no último sábado, após decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Ele e mais quatro executivos terão que usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas cautelares.

Leia também

Homem morre afogado no Centro Esportivo Ibirapuera
Relator do processo de Zambelli na CCJ vota contra cassação do mandato
Lula liga para Trump para falar de tarifas e crime organizado
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >