Toffoli põe pedido da defesa em caso Master em sigilo máximo

Equipe de advogados que defende Daniel Vorcaro acionou o STF argumentando que a Justiça Federal não seria a instância competente para o caso

O ministro Dias Tofolli, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou em sigilo máximo no pedido da defesa de Daniel Vorcaro, dono do banco Master. A equipe de advogados que defende o empresário acionou o STF argumentando que a Justiça Federal não seria a instância competente para o caso. Pedido estava sob segredo de Justiça. Agora, com a classificação de sigiloso, nem mesmo as movimentações do processo podem ser vistas.

Se o parecer sobre a competência da Justiça Federal seja favorável a defesa, os atos do magistrado podem ser anulados e o processo pode deixar a instância. Vorcaro deixou a prisão no último sábado, após decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Ele e mais quatro executivos terão que usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas cautelares.