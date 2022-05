AO VIVO – Mitos & Fatos: Aumento do custo de produção de alimentos é tema de fórum da Jovem Pan; assista

Com apresentação de Luís Artur Nogueira, programa começa às 10h e será exibido no YouTube e no Panflix

Arte/Jovem Pan O fórum Mitos & Fatos desta segunda-feira, 16, receberá o deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) e o presidente Aprosoja-MT, Fernando Cadore



Além de devastar cidades, produzir milhões de refugiados e matar milhares de civis, a invasão russa na Ucrânia deixa outras sequelas negativas para o planeta. Uma das mais nefastas é o aumento do custo de produção dos alimentos. O programa Mitos & Fatos, da Jovem Pan, discutirá o tema nesta segunda-feira, 16, partir das 10h, com transmissão no YouTube e no Panflix. O fórum terá mediação de Luís Artur Nogueira, apresentador da TV Jovem Pan News, e as participações do deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) e do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja no Mato Grosso (Aprosoja-MT), Fernando Cadore.

Com a proposta de apresentar temas relevantes da politica e da economia, o Mitos & Fatos já organizou painéis sobre empreendedorismo, reforma tributária, segurança digital, saúde pública e mobilidade urbana. Expuseram seus pontos de vista personalidades como o economista Henrique Meirelles, a ministra do STF Cármen Lúcia, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e o ex-secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares. O último fórum, realizado em 27 de abril, discutiu a modernização do setor elétrico.