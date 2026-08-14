Adolescente de 15 anos confessa ter matado a mãe com golpe de mata-leão em Portugal

Segundo as informações da polícia, o adolescente contou que havia discutido com a mãe no dia anterior e que, durante a noite; autoridades continuam investigando a motivação do crime.

Um adolescente de 15 anos confessou ter matado a própria mãe, de 33 anos, em Portugal. O crime ocorreu na quarta-feira, 12, e o jovem foi detido na quinta-feira (13), em Algés.

Segundo as informações da polícia, o adolescente contou que havia discutido com a mãe no dia anterior e que, durante a noite, aplicou um golpe conhecido como mata-leão, provocando a morte dela. As informações são da RTP.

Além da vítima e do adolescente, uma menina de quatro anos, filha da mulher e irmã do jovem, estava na residência. “Para além do agressor e da vítima, estava ainda na residência uma menina de quatro anos, filha da vítima e irmã do agressor“, informou a polícia.

A Polícia Judiciária (PJ) informou nesta sexta-feira (14), que as circunstâncias que levaram ao crime ainda estão sendo apuradas. Segundo comunicado divulgado pela corporação, “o contexto que levou à ocorrência do crime estará relacionado com eventuais maus-tratos físicos e psicológicos mantidos pela vítima em relação aos dois filhos”.

Informações preliminares apontam que o adolescente teria presenciado a mãe maltratar a irmã e a confrontado. A situação teria então evoluído para uma discussão violenta. As autoridades continuam investigando a motivação do crime.

Após ser entregue à Polícia Judiciária, o adolescente foi encaminhado para a Justiça de Família e Menores. Por não ter sido possível deixá-lo sob os cuidados de um familiar direto, ele passou a noite em um centro educativo na região metropolitana de Lisboa. Por ter 15 anos, o jovem não pode responder criminalmente pelo crime.