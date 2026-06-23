Ao menos 40 pessoas morreram afogadas na França durante onda de calor

Os franceses vivenciam sua segunda onda de calor em menos de um mês.

A onda de calor que assola a França causou pelo menos 40 mortes por afogamento desde 18 de junho, “principalmente jovens”, anunciou o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, nesta terça-feira (23).

A França registrou nesta terça seu dia mais quente desde 1947, quando os registros começaram, segundo o serviço meteorológico Météo France, que informou uma temperatura média de 29,8°C. Os picos chegaram a ultrapassar os 40°C.

Os franceses vivenciam sua segunda onda de calor em menos de um mês. Segundo o consenso científico, as mudanças climáticas causadas pela atividade humana intensificam os eventos climáticos extremos.

Nesta terça-feira, as autoridades se concentraram no número de afogamentos: 40 desde 18 de junho, “principalmente jovens”. “Eles são as primeiras vítimas da crise que estamos vivendo”, acrescentou o primeiro-ministro.

O fenômeno, no entanto, não é novo. Durante o verão de 2025, 409 pessoas morreram afogadas na França, um aumento de 16% em comparação com 2024, segundo as autoridades de saúde. Entre as vítimas havia 57 crianças e adolescentes.

Enquanto os franceses procuram rios, lagos e outros locais com água para se refrescarem, a ministra dos Esportes, Marina Ferrari, alerta sobre os riscos de nadar em áreas sem supervisão e enfatiza a importância de frequentar apenas locais designados para banho.

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