Ataques russos em Kiev matam quatro, incluindo uma criança

Operações ocorrem em meio a uma ofensiva contínua da Rússia, que já dura mais de quatro anos

Operações ocorrem em meio a uma ofensiva contínua da Rússia, que já dura mais de quatro anos

Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram após ataques russos neste sábado (8) na capital ucraniana, Kiev, segundo relatos de autoridades locais.

Os ataques ocorrem em meio a uma ofensiva contínua da Rússia, que já dura mais de quatro anos, enquanto a Ucrânia continua a atingir refinarias de petróleo em território russo, ampliando a crise de combustível no país.

Na região de Brovary, nordeste de Kiev, dois adultos e uma criança de três anos foram mortos após drones russos destruírem sua residência. Outros três membros da mesma família e um vizinho que tentou ajudar foram hospitalizados. O ataque devastou a casa, reduzindo-a a escombros, e danificou estruturas e veículos próximos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou que pelo menos mais uma pessoa morreu em um ataque que envolveu seis mísseis direcionados a uma região civil na capital. Já a força aérea do país relatou ter interceptado 135 dos 151 drones lançados pela Rússia durante a noite.

Enquanto isso, na Rússia, um incêndio na refinaria de Ilsky, na região de Krasnodar, feriu seis pessoas, após destroços de um drone atingirem a instalação. A Ucrânia tem realizado ataques quase diários a instalações de petróleo russas, utilizando armas desenvolvidas internamente, o que tem causado constrangimento ao Kremlin devido à crise de combustível resultante.

Os ataques recentes coincidem com a visita oficial do presidente Zelensky à Sérvia, um dos poucos países europeus que mantêm relações amigáveis com a Rússia. Durante a visita, Zelensky planeja discutir a expansão dos laços econômicos e as relações com a União Europeia, além de abordar questões de segurança com líderes sérvios.