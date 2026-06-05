Bebê morre após ser atingido por disparos israelenses na Cisjordânia

O Ministério da Saúde palestino afirmou que disparos israelenses mataram um bebê e feriram seus pais, nesta sexta-feira (5), na Cisjordânia ocupada. Sam Fahd Abou Haikal, de sete meses, morreu e seus pais ficaram levemente feridos “depois que as forças de ocupação abriram fogo contra eles na noite de hoje”, no sul da cidade de […]

Forças de segurança israelenses montam guarda ao longo de uma estrada enquanto, ao fundo, fumaça surge de uma área supostamente incendiada por colonos israelenses na vila palestina de Idna, a oeste de Hebron, na Cisjordânia ocupada, em 5 de junho de 2026

O Ministério da Saúde palestino afirmou que disparos israelenses mataram um bebê e feriram seus pais, nesta sexta-feira (5), na Cisjordânia ocupada.

Sam Fahd Abou Haikal, de sete meses, morreu e seus pais ficaram levemente feridos “depois que as forças de ocupação abriram fogo contra eles na noite de hoje”, no sul da cidade de Hebron, indicou o ministério em um breve comunicado.

O Exército israelense informou que suas forças haviam aberto fogo depois que “os soldados perceberam que um veículo acelerava em sua direção”, mas disse que uma investigação inicial determinou que os três palestinos eram “civis não envolvidos” e expressou seu “profundo pesar” por qualquer dano causado.

Mais cedo, o diretor do hospital público de Hebron havia informado à AFP que o bebê estava internado com ferimentos graves. Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, o exército israelense atirou na direção do veículo da família.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. A violência ligada ao conflito israelense-palestino disparou nesse território paralelamente ao conflito na Faixa de Gaza gerado por um ataque do movimento islamita palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Desde então, soldados ou colonos israelenses mataram pelo menos 1.080 palestinos, tanto combatentes quanto civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde palestino.

Os números oficiais de Israel mostram que pelo menos 46 israelenses, tanto civis quanto soldados, morreram ali em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses no mesmo período.