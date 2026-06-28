Mais de 380 milhões de pessoas em todo o continente enfrentarão calor superior a 30°C

Calor extremo: 191 milhões de pessoas terão domingo acima de 35°C na Europa

O forte calor continua a castigar a Europa neste domingo (28). Segundo levantamento da AFP, cerca de 191 milhões de pessoas devem enfrentar temperaturas acima dos 35°C, especialmente em países como Alemanha, Polônia, Hungria e República Tcheca.

Embora o número represente uma leve queda em relação ao sábado (27), a massa de ar quente ainda atinge uma escala impressionante: ao todo, 381 milhões de europeus viverão um dia com termômetros superando a marca dos 30°C.

A previsão indica que o calor será mais intenso na Europa Central. Na Alemanha, cerca de 42 milhões de pessoas serão afetadas, principalmente na região de Berlim. Praticamente todo o território da Polônia, Hungria e República Tcheca também registrará picos acima de 35°C.

Outras países na rota do calor incluem:

Eslováquia , Sérvia e Croácia ;

, e ; Itália e Áustria ;

e ; Oeste da Ucrânia e França – onde o alerta vermelho deve ser suspenso durante a noite.

Números podem ser ainda maiores

A análise foi baseada em dados do serviço meteorológico alemão (DWD) e projeções populacionais para 2025. No entanto, especialistas alertam que o impacto real pode ser subestimado.

De acordo com a ONG austríaca Klimadashboard, os modelos meteorológicos têm dificuldade em captar as “ilhas de calor” em áreas urbanas muito densas. Isso significa que, nas grandes cidades, o número de pessoas sofrendo com as altas temperaturas pode ser superior ao projetado oficialmente.

*Com informações da AFP