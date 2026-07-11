Corrida de touros na Espanha deixa treze pessoas feridas; uma delas com uma chifrada no rosto

Os feridos foram sendo atendidos enquanto os animais percorriam o trajeto do famoso evento das festas de San Fermín de 2026, em Pamplona

A quinta corrida de touros das festas de San Fermín de 2026, em Pamplona, na Espanha, protagonizada pelos touros de José Escolar Gil, deixou um saldo de treze corredores feridos, um deles com uma chifrada no rosto. Desses, nove foram encaminhados ao Hospital Universitário de Navarra (HUN) e quatro receberam atendimento na Praça de Touros.

De acordo com o primeiro boletim de feridos, no trecho de Santo Domingo foi registrado um hematoma craniano e, no trecho da Prefeitura, uma contusão torácica sem dispneia. A chifrada ocorreu no trecho de Mercaderes. Um corredor sofreu um ferimento penetrante causado por uma chifrada no rosto.

No trecho de Estafeta, foi atendida uma contusão sem deformidade no braço esquerdo; já no trecho de Espoz e Mina, foram solicitados dois transportes, ambos por contusão sem deformidade na perna esquerda.

E no trecho da Telefónica ocorreram três atendimentos: um corredor com contusão torácica sem dispneia e contusão craniana; outro com ferimento não penetrante no rosto que exigiu sutura; e um terceiro com contusão craniana.

Na Plaza de Toros, foram atendidas quatro pessoas: duas contusões maxilofaciais, uma contusão sem deformidade no pulso esquerdo e uma contusão com deformidade no pé.