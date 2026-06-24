EUA anunciam morte de líder do alto escalão do Estado Islâmico na Síria

Ali Husayn al-'Ulaywi foi morto após ataque aéreo no noroeste da região, disse Comando Central dos EUA

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (24) a morte de Ali Husayn al-‘Ulaywi, identificado pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM) como um integrante de alto escalão do Estado Islâmico (Daesh). Segundo os militares, ele foi morto em um ataque aéreo conduzido no dia 19 de junho no noroeste da Síria.

Em comunicado divulgado na rede social X, o CENTCOM afirmou que a operação integra a “campanha contínua dos Estados Unidos para neutralizar membros da organização extremista” que possam representar ameaças a cidadãos americanos, tanto no exterior quanto em território nacional.

Os militares norte-americanos também informaram que seguem atuando em coordenação com parceiros regionais para combater remanescentes do grupo. De acordo com o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, a meta permanece sendo a eliminação definitiva do Estado Islâmico e a proteção das forças americanas, aliadas e parceiras na região.

“O CENTCOM e nossos parceiros permanecem comprometidos em erradicar os remanescentes do ISIS para garantir sua derrota definitiva”, afirmou Cooper.