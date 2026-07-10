EUA aplicam novas sanções contra Irã por ataques a navios no Estreito de Ormuz

Banqueiro iraniano, donos de casas de câmbio e empresas foram alvo de punições econômicas do Departamento do Tesouro norte-americano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (10) a aplicação de sanções econômicas contra cidadãos e empresas iranianas. O órgão norte-americano disse ter adotado a medida após a “retomada de ataques do Irã contra navios no Estreito de Ormuz”.

Um dos sancionados é o banqueiro e empresário iraniano Ali Ansari. O Departamento do Tesouro alegou que ele “supervisiona uma extensa rede global de ativos que beneficiam o líder do Irã, Mojtaba Khamenei, e outras elites do regime”.

“Ansari institucionalizou, na prática, o desfalque em larga escala dentro do regime iraniano, desviando recursos públicos para um amplo portfólio de imóveis e participações comerciais no exterior, enriquecendo a si mesmo, as elites do regime — incluindo figuras importantes do Gabinete do Líder Supremo — e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)”, afirmou o órgão norte-americano.

Também foram sancionados:

Mohammad Darbani;

Shokufeh Rostam Abadi;

Zahra Sarshari;

Ahmad Navai Lavasani;

Amir Navai Lavasani;

Mohsen Khandan;

Ali Asghar Khandan.

Eles são donos de casas de câmbio que também sofreram punições econômicas dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

Segundo o Departamento de Tesouro, a Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company teria facilitado transações e movimentado centenas de milhões de dólares em moeda estrangeira em nome de bancos iranianos sancionados. Já a Lavasani and Partners General Partnership Company e a Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company teriam firmado contratos com bancos do Irã penalizados economicamente por Washington.

“Essas casas de câmbio movimentam e administram o equivalente a bilhões de dólares anualmente em nome de bancos iranianos sancionados, que realizam transações por meio de vastas camadas de empresas de fachada que ocultam as partes comerciais iranianas sancionadas que, em última instância, estão por trás dessas transações”, disse o Departamento do Tesouro.

Também foram alvo de sanções nesta sexta a CDM Trading Limited, com sede em Hong Kong, que teria sido usada como empresa de fachada para casas de câmbio iranianas fazerem transações financeiras. Da mesma forma, a Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, sediada nos Emirados Árabes Unidos, seria utilizada pela Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company como parte da rede ligada ao líder supremo do Irã.